Перенести html сайт на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок175 просмотров

Ищу специалиста - нужно перенести объемный сайт html на WordPress. У сайта примерно 10 тыс. записей. Но некоторые из них не рабочие (недоступны). На момент переноса нужно почистить сайт от мусора и ошибок.

Адреса записей - УРЛ-адреса должны быть сохранены как есть.

Дизайн шаблона старого сайта переносить не нужно, нужно перенести только контент. На стандартную тему WordPress (более-менее подходящую для сайта)

*Предварительно нужно сделать перенос сайта на тестовом адресе хостинга (или локальном сервере), чтобы не останавливать работу сайта. Затем когда все готово - осуществить чистый перенос.

HTMLWordPress
7 лет назад
polarts
Юрий 
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
7 лет назад
$50
3 дня
Руслан все отлично сделал, благодарю за четкую работу
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
7 лет назад