Перенести html сайт на WordPress

Ищу специалиста - нужно перенести объемный сайт html на WordPress. У сайта примерно 10 тыс. записей. Но некоторые из них не рабочие (недоступны). На момент переноса нужно почистить сайт от мусора и ошибок.

Адреса записей - УРЛ-адреса должны быть сохранены как есть.

Дизайн шаблона старого сайта переносить не нужно, нужно перенести только контент. На стандартную тему WordPress (более-менее подходящую для сайта)

*Предварительно нужно сделать перенос сайта на тестовом адресе хостинга (или локальном сервере), чтобы не останавливать работу сайта. Затем когда все готово - осуществить чистый перенос.