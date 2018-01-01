PHP скрипт для проверки домена

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужно сделать простненький  PHP скрипт, который на выходе получает домен, а на выходе отдает подобную инфу:

https://dropwind.com/tool/net/dig

PHP
7 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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