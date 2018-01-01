Необходимо разработать поддержку нового синтаксиса для Javascript библиотеки CodeMirror для корректной подсветки подмножества Markdown'а который поддерживает Telegram. Публичная спецификация доступна по ссылке https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style, но помимо этого надо еще делать подсветку некоторых частей синтаксиса которые понимает клиент: email'ы, ...
PHP скрипт для проверки домена
Нужно сделать простненький PHP скрипт, который на выходе получает домен, а на выходе отдает подобную инфу:
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