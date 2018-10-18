Исправить ошибки в .htaccess

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Завершен4 заявки162 просмотра

Здравствуйте

Необходимо исправить ошибки в .htaccess

На сайте была смена движка, многие адреса поменялись, нужно настроить рабочие перенаправления

Например сейчас вместо открытия страниц сайта во многих местах просто открывается 404 Error Page

Проверять перенаправления будем через Search Console, так как там накопился большой список URL с ошибками, все ошибки нужно исправить.

7 лет назад
advertdesign
Алексей 
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19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
ок
Взаимно

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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад