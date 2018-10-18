http://kotel-spb.com Требуется внести следующие правки по сайту . 1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор: На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ анкор #key 2. Перевести ...
Исправить ошибки в .htaccess
Здравствуйте
Необходимо исправить ошибки в .htaccess
На сайте была смена движка, многие адреса поменялись, нужно настроить рабочие перенаправления
Например сейчас вместо открытия страниц сайта во многих местах просто открывается 404 Error Page
Проверять перенаправления будем через Search Console, так как там накопился большой список URL с ошибками, все ошибки нужно исправить.
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