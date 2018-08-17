Добавить страницу thx page и привязать к формам

Есть сайт: https://koloro.ua/

На сайте присутствует ряд форм для обратной связи:

http://prntscr.com/kjrhc0

http://prntscr.com/kjrhhd

http://prntscr.com/kjrhm4

http://prntscr.com/kjrhx3

http://prntscr.com/kjri0v

http://prntscr.com/kjribu

и т.д.

Также, присутствуют формы в каждом проекте из раздела портфолио, например: https://koloro.ua/portfolio/novyj-zontichnyj-molochnyj-brend-globino.html

В конце статьи есть форма: http://prntscr.com/kjrjlg

Объединяет все эти формы то, что при отправлении данных пользователь получает popup, а мне необходимо, чтобы появлялась страница "thx page".

Задача - сделать страницу thx page и привязать к ней все формы на сайте с призывом к действию.