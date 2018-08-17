Необходимо написание пользовательского скрипта по ТЗ для платформы Trading View
API wubook подсказать как очищать номера по бронированиям букинга
Привет, (цель - освобождение номера гостиницы в календаре в букинге)
помогите разобраться с API сервиса wubook который бронирует отели например букинг
у нас есть сайт мы мы оттуда удаялем по api записи они удаляют созданные записи как у нас вручную так и созданные вубук/биново.
Но эти брони не удаляются в букинге. Как я понял букинг запрещено удалять. Но можно как то освободить календарь/место в номере. Если бронь удалить в посредническом сервисе биново
Подскажите код который нужно прописать?
Прямые брони удаляются с помощью этого кода,
// Отправляем отмену бронирования в wubook
$wubook = new Wubook();
$token = new Value($wubook->getToken(), 'string');
$lcode = new Value($wubook->lcode, 'string');
$xml_params = [$token, $lcode, new Value($sql_reservation['reservation_code'])];
$reservation_code = $wubook->request('cancel_reservation', $xml_params);
но как очистить место в номерах букинга
попробовал этот - но не помогает
шахтмака выглядит так
документация по API - написано что для прямых броней
https://tdocs.wubook.net/wired/rsrvs.html?highlight=cancel_reservation
я попробовал такой код для освобождения номеров, но похоже что нет
$wubook = new Wubook();
$token = new Value($wubook->getToken(), 'string');
$lcode = new Value($wubook->lcode, 'string');
$dfrom = new Value($from);
$dto = new Value($to);
$params = [$token, $lcode, $dfrom, $dto, $room_id];
$response = $wubook->request('fetch_availability', $params);
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