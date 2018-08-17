API wubook подсказать как очищать номера по бронированиям букинга

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок156 просмотров

Привет,  (цель - освобождение номера гостиницы в календаре в букинге)

помогите разобраться с API сервиса wubook который бронирует отели например букинг

у нас есть сайт мы мы оттуда удаялем по api записи они удаляют созданные записи как у нас вручную так и созданные вубук/биново.

Но эти брони не удаляются в букинге. Как я понял букинг запрещено удалять. Но можно как то освободить календарь/место в номере.  Если бронь удалить в посредническом сервисе биново

Подскажите код который нужно прописать?

Прямые брони удаляются с помощью этого кода, 

// Отправляем отмену бронирования в wubook

$wubook = new Wubook();

$token = new Value($wubook->getToken(), 'string');

$lcode = new Value($wubook->lcode, 'string');

$xml_params = [$token, $lcode, new Value($sql_reservation['reservation_code'])];

$reservation_code = $wubook->request('cancel_reservation', $xml_params);

но как очистить место в номерах букинга

попробовал этот - но не помогает

шахтмака выглядит так 

http://prntscr.com/kjn93s

 

документация по API - написано что для прямых броней

https://tdocs.wubook.net/wired/rsrvs.html?highlight=cancel_reservation 

я попробовал такой код для освобождения номеров, но похоже что нет

$wubook = new Wubook();

$token = new Value($wubook->getToken(), 'string');

$lcode = new Value($wubook->lcode, 'string');

$dfrom = new Value($from);

$dto = new Value($to);

$params = [$token, $lcode, $dfrom, $dto, $room_id];

$response = $wubook->request('fetch_availability', $params);

7 лет назад
Lexxxart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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