Необходимо реализовать скрипт на PHP 7.1, который будет загружать изображение на сайт(Wordpress). Нужно реализовать используя cURL(т.к доступа к самим файлам сайта нет). Срок выполнения 1 день. Указывайте пожалуйста свои цены.
Правки фильтра на ocStore 2.3
Имеется интернет-магазин на ocStore 2.3.0.2.3. Стоит "Умный фильтр товаров". В его работе имеются проблемы. Например: в родительской категории выводятся фильтры всех подкатегорий.
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