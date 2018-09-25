Правки фильтра на ocStore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки101 просмотр

Имеется интернет-магазин на ocStore 2.3.0.2.3. Стоит "Умный фильтр товаров". В его работе имеются проблемы. Например: в родительской категории выводятся фильтры всех подкатегорий. 

ocStore
7 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад
$25
1 день
Олег отлично справился с задачей. Рекомендую!
Четкое ТЗ, быстрая оплата - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад