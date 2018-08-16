Word Press WooComerce доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Добрый день, есть сайт

electro-dok.ru/shop/

Необходимо в интернет магазине в каталоге товаров сделать возможность сортировки пунктов меню.

Сайт на Word Press WooComerce

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WordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров