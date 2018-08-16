Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css. Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap: letyshops.com/ – главная letyshops.com/shops – внутренняя ...
Оптимизация сайта
Здравствуйте!
необходимо сжать скрипты и бд. Движок самописный или очень мало известный
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