Оптимизация сайта

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Здравствуйте!

необходимо сжать скрипты и бд. Движок самописный или очень мало известный

7 лет назад
pavelseo
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров