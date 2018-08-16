Внести правки на фронт

Фронт написан на react native. Общается с беком через graphql.

Список правок:

1. В списке пользователей неправильно указан id пользователя, в итоге данные отображаются некорректно, надо поправить.

2. При создании новой записи в таблице с действиями пользователя опять же неправильно передается id, вследствие чего данные искажаются.

3. При сохранении новой записи в базе сообщение (важный текст) выводится алертом, нужно вывести это сообщение в текстовом поле с возможностью копирования.

Прошу ответить примерной ценой и сроками.