Бек написан на node.js, апи qraphql. База - PostgreSQL. Нужно внести несколько доработок: 1. При регистрации нового пользователя передать в сторонний сервис контактную информацию. Механизм есть, нужно добавить новое поле. 2. ...
Внести правки на фронт
Фронт написан на react native. Общается с беком через graphql.
Список правок:
1. В списке пользователей неправильно указан id пользователя, в итоге данные отображаются некорректно, надо поправить.
2. При создании новой записи в таблице с действиями пользователя опять же неправильно передается id, вследствие чего данные искажаются.
3. При сохранении новой записи в базе сообщение (важный текст) выводится алертом, нужно вывести это сообщение в текстовом поле с возможностью копирования.
Прошу ответить примерной ценой и сроками.
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