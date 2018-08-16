Оценить стоимость работ по программированию сайта

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Закрыт7 заявок136 просмотров

Доброго времени суток!

Понравился функционал сайта http://kcsp27.ru/.Хочу продумать, как бы сделать похожий, но прежде чем думать над изменениями, хочу понять, как долго и дорого могут обойтись работы программиста над уже имеющимся функционалом.

Задача:

Оцените, пожалуйста, стоимость разработки сайте: http://kcsp27.ru/

 

7 лет назад
SellerWA
Лилия 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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