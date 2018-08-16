Программист

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Закрыт3 заявки110 просмотров

Ищу разработчика, чтобы фронт + бэк. 

- Посадка хтмл на вордпресс ( картинка ниже)  

– Подключение крон рассылки, привязанной к оплате через пейпал  

- Подключение и настройка оплаты пейпал в одном шаге  

- СКорее всего сверстать еще страницу Контакт (в такой же стилистике)  

В заявке обязательно сроки и стоимость

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров