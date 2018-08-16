Доброго времени суток, необходимо добавить select выбора вида товара (например сейчас в штуках, и чтоб можно было выбрать в килограммах) у карточек товара тут: http://pilove.kz/ Не у всех только у некоторых товаров. Чтоб при этом ...
Программист
Ищу разработчика, чтобы фронт + бэк.
- Посадка хтмл на вордпресс ( картинка ниже)
– Подключение крон рассылки, привязанной к оплате через пейпал
- Подключение и настройка оплаты пейпал в одном шаге
- СКорее всего сверстать еще страницу Контакт (в такой же стилистике)
В заявке обязательно сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Ищу кодера на Yii, для выполнения периодических задач. Старый прогер пропал, а новые задачи ставятся. Ищу человека, который постоянно на связи и оперативно можетвносить изменения разного рода, от ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru На этом сайте оплата осуществляется через Промсвязьбанк, её нужно поменять на Альфа банк. Все подготовительные работы выполнены, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задание: оптимизировать сайт построеный на платформе Tilda под мобильные устройства. Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта. Заданаие скорее простое для людей знакомых с Tilda. Все материали уже есть, нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно на сайте , в строке меню разместить кнопку и добавить туда информациюВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте вверху появилась ошибка: Strict Standards: Declaration of YSmarty::display() should be compatible with Smarty::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /var/www/user1357/data/www/site.ru/yggdrasil/ysmarty.inc on line 5 YSmarty - это тема движка Smarty. ...Закрыт7 лет назад
- $50
Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра. Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится, закажем полноценный сайт. CMS не важна (желательна Битрикс). - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
ДАНО Есть ультра простой лэндинг Есть поле для сбора email Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля ЗАДАЧА Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались ...Закрыт7 лет назад
Нужно написать парсинг валютной котировки в режиме live.Закрыт7 лет назад