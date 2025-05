Убрать ошибку на сайта с php

На сайте вверху появилась ошибка:

Strict Standards: Declaration of YSmarty::display() should be compatible with Smarty::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /var/www/user1357/data/www/site.ru/yggdrasil/ysmarty.inc on line 5

YSmarty - это тема движка Smarty.

Также после захода в админку сайта теперь видна только эта ошибка, админка не работает.

Надо убрать ошибку и восстановить работу сайта.

Если надо, дам фтп.

Оплата на карту, яд, вебмани, на ваш выбор.

Жду от вас предложений.