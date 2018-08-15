Мне нужно для сервиса по продвижения в инстаграм сделать небольшие доработки Настроить прокси так,чтобы они автоматически прикрепрялись к аккаунтам и ограничить 1 прокси-5 аккаунтов чтобы в статистике отображались и другие действия,не только постинг(1 ...
Надо перенести сайта на wordpress
Добрый день! http://sayany-nn.ru/Он на юми. Хотим перенести его с сохранением сео на WordPress
.
1-)Хотелось бы возможность подключения к 1с. И редизайн.
2-)Понравился такой сайт: https://rost.my-teplo.ru/
3-)Цветовая палитра сайта должна быть в бело-синих тонах. Или хотя бы просто больше белого и синего.
Цветовая палитра сайта должна быть в бело-синих тонах. Или хотя бы просто больше белого и синего.
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