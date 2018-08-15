Надо перенести сайта на wordpress

Добрый день! http://sayany-nn.ru/Он на юми. Хотим перенести его с сохранением сео на WordPress

.

1-)Хотелось бы возможность подключения к 1с. И редизайн.

2-)Понравился такой сайт: https://rost.my-teplo.ru/

3-)Цветовая палитра сайта должна быть в бело-синих тонах. Или хотя бы просто больше белого и синего.

Цветовая палитра сайта должна быть в бело-синих тонах. Или хотя бы просто больше белого и синего.