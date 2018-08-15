Необходимо подключить стандартный модуль к сайту (drupal)

Добрый день.

Есть сайт,к небу необходимо подключить стандартный модуль для приема оплаты через Робокассу. Этот модуль уже написан, его можно скачать с сайта.

Необходимо будет сделать следующее:

- скачать

- настроить сайт и drupal

- протестировать

Уточните, пожалуйста, сможете ли вы это сделать? Сколько это будет стоить и сколько займет времени?

Важно: оплачиваем после того, как вы выполните работу.