Необходимо подключить стандартный модуль к сайту (drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Добрый день. 

Есть сайт,к небу необходимо подключить стандартный модуль для приема оплаты через Робокассу. Этот модуль уже написан, его можно скачать с сайта. 

Необходимо будет сделать следующее:

- скачать

- настроить сайт и drupal 

- протестировать 

Уточните, пожалуйста, сможете ли вы это сделать? Сколько это будет стоить и сколько займет времени? 

Важно: оплачиваем после того, как вы выполните работу.

Drupal
7 лет назад
Gubiks42
Даниил 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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