Сжать картинки из сайта чтобы ускорить загрузку

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Нужно выгрузить все картинки и сжать их и загрузить обратно, чтобы страница загружалась быстрее

7 лет назад
savorygroup
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров