Разработка сайта услуг по готовому дизайну

Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну. Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов джаваскрипта, выравнивание и обрезаний текстов в превьюхах, адаптивности.

Сайт должен быстро грузиться, соответствовать ТЗ и четко работать. При подаче заявке прошу указать сроки предоставления первых результатов.

Полностью хотели бы получить готовый проект 1 сентября. Предпочтение отдадим тому, кто распишет четкий план сдачи проекта.

Детальное ТЗ по ссылке ниже.

https://docs.google.com/document/d/1Qp1EykKGngfmVdAE04b4nqRZhhyckxA-ZUv5XR2xm3Y/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо безопасная сделка. Пример дизайна главной страницы в приложении. Детальный дизайн по ссылке выше.