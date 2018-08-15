Программист для создания калькулятора на сайт.

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Закрыт6 заявок142 просмотра

Необходимо сделать калькулятор по расчёту стоимости раскроя с картой раскроя. Функционал как на сайте http://dspmagasin.ru/cut.php . 

Жду ваши цены и сроки.  

7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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