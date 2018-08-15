Доработка проекта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

Есть полностью готовый и рабочий сайт. На сайте присутствует блок с новостями проекта. 

Что необходимо сделать:

1. Создать новую страницу и сделать переход с главной страницы сайта на страницу со всем списком новостей. 

2. При переходе на новую страницу выводить все новости по проекту. 

3. Для каждой новости добавить ссылку при переходе по которой будет открываться новость целиком. 

Пример, как должно работать и ссылку на проект предоставлю исполнителю. 

PHP
7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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