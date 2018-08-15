Здравствуйте! Мы занимаемсяразработкой программного обеспечения для eCommerce. В настоящее время мыразработываем несколько google chrome extensions.Например:вот эти Google chrome extensions:AMZ seller's calculator https://chrome.google.com/webstore/detail/amz-sellers-calculator/dalioaldklljfiinjmbkibjdmacbifojGoods explorer: https //chrome.google.com/webstore/detail/goods-explorer/bbnkngankddkjkffpggoiknmijjpjkjpПодробнее можнопочитать здесь https://ecomsoft.ca Нам нужен разработчикклиентской части системы, в основном FrontEnd, WEB UI, парсеры, ... ...
Доработка проекта на PHP
Есть полностью готовый и рабочий сайт. На сайте присутствует блок с новостями проекта.
Что необходимо сделать:
1. Создать новую страницу и сделать переход с главной страницы сайта на страницу со всем списком новостей.
2. При переходе на новую страницу выводить все новости по проекту.
3. Для каждой новости добавить ссылку при переходе по которой будет открываться новость целиком.
Пример, как должно работать и ссылку на проект предоставлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
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