Парсер емэйлов

Необходимо написать php код, причём одним файлом. Делает он следующее:

1. Парсит страницу https://ru.itao.com/latest и находит в ней всех пользователей (делает массив user id) по встречающимся там ссылкам типа https://ru.itao.com/u/946187286

2. Парсит каждую страницу пользователя и находит для каждого из них Username и Email , так для страницы https://ru.itao.com/u/946187286 должно получиться 3 поля: 946187286 / solnceva_liza / [email protected]

3. На выходе мне нужна эта таблица с тремя полями по всем user id

Можете вывести просто на экран построчно, в каждой строчке: uid,usedname,email