Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная. Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений. Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.
Парсер емэйлов
Необходимо написать php код, причём одним файлом. Делает он следующее:
1. Парсит страницу https://ru.itao.com/latest и находит в ней всех пользователей (делает массив user id) по встречающимся там ссылкам типа https://ru.itao.com/u/946187286
2. Парсит каждую страницу пользователя и находит для каждого из них Username и Email , так для страницы https://ru.itao.com/u/946187286 должно получиться 3 поля: 946187286 / solnceva_liza / [email protected]
3. На выходе мне нужна эта таблица с тремя полями по всем user id
Можете вывести просто на экран построчно, в каждой строчке: uid,usedname,email
Выбранный исполнитель
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