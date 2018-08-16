Парсер емэйлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

Необходимо написать php код, причём одним файлом. Делает он следующее:

1. Парсит страницу https://ru.itao.com/latest и находит в ней всех пользователей (делает массив user id) по встречающимся там ссылкам типа https://ru.itao.com/u/946187286 

2. Парсит каждую страницу пользователя и находит для каждого из них Username и Email , так для страницы https://ru.itao.com/u/946187286 должно получиться 3 поля:  946187286 / solnceva_liza / [email protected]

3. На выходе мне нужна эта таблица с тремя полями по всем user id

Можете вывести просто на экран построчно, в каждой строчке: uid,usedname,email

PHP
7 лет назад
DKCH
58 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
7 лет назад
$20
2 дня
1. Работа сделана качественно, получает требуемый результат 2. Работа сделана быстро, менее суток 3. Код написан на высоком уровне, всё читаемо, как в учебнике 4. Всё заработало с первого раза, никаких танцев с бубном для запуска на чужой машине Естественно, рекомендую Олега, как исполнителя и буду стремиться к сотрудничеству в будущем!
Четко поставленная задача, коммуникация на уровне. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
7 лет назад