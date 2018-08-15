Интеграция amocrm и мойсклад

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

Всем привет. Нужен ответственный исполнитель который выполнит интеграцию amocrm с мойсклад.

1. При присвоении статуса "посылка упакована" в сделке amocrm - в мойсклад создаётся продажа и в неё пробрасываются

данные из amo(ФИО, сумма заказа, товарные позиции)

2. При присвоении статуса "реализовано" в amocrm - в мойсклад дублируется данный статус

Ничего сверхъестественного.

В заявке указывайте сроки и стоимость реализации данной задачи.

AmoCRM
7 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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