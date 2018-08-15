Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная. Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений. Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.
Интеграция amocrm и мойсклад
Всем привет. Нужен ответственный исполнитель который выполнит интеграцию amocrm с мойсклад.
1. При присвоении статуса "посылка упакована" в сделке amocrm - в мойсклад создаётся продажа и в неё пробрасываются
данные из amo(ФИО, сумма заказа, товарные позиции)
2. При присвоении статуса "реализовано" в amocrm - в мойсклад дублируется данный статус
Ничего сверхъестественного.
В заявке указывайте сроки и стоимость реализации данной задачи.
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