Доработка каталога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки161 просмотр

ЧПУ

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Мелкие правки

7 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$100
1 день
Редко с кем сотрудничаю продолжительно, все на высшем уровне. Работаем дальше в рамках следующего тз
Очень долго уже вместе работаем, все четко)

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад