Разработка вебсервиса строительной тематики

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок181 просмотр

Необходимо разработать backend для вебсервиса по строительной тематике. Проект большой и интересный. Детальную информацию скину по email. 

Основной функционал:

Создание заказа

Профайлы

Главная страница (landing page)

Сообщения

Отзывы 

7 лет назад
IlyaShap
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1100
35 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад