Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

Написать движок парсинга сайта с видео роликами. 

7 лет назад
Ibogach
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
5 дней
Быстро и качественно, рекомендую
Спасибо за интересные задачи! Буду раз сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад