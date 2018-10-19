Имеется war приложение, которое размещается на подготовленной платформе. Задача - переделать html верстку внутри этого приложения, сохранив текущую логику внутри приложения. Приложение простое - чекбокс с акцептом правил и кнопка акцепта ...
Парсинг сайта
Написать движок парсинга сайта с видео роликами.
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