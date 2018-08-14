Имеется war приложение, которое размещается на подготовленной платформе. Задача - переделать html верстку внутри этого приложения, сохранив текущую логику внутри приложения. Приложение простое - чекбокс с акцептом правил и кнопка акцепта ...
Нужна помощь хорошего программиста OpenCart 1.5.5
Есть недочеты работы программиста, нужна помощь по устранению, совместная работа, работа совместно. доступен с 11-17 ежедневно рабочие дни
Одно из важных
УМНЫЙ ПОИСК-- http://prntscr.com/k1zv2d
Модуль подписаться http://prntscr.com/kacyxf надо внедритьь с unisender я так понимаю через АПИ https://www.unisender.com/ru/support/integration/api/ главная задача собирать телефоны емейлы! есть личный кабинет
1. проверитьверстку корзина http://prntscr.com/ki59ti ( непонятно файл карт или симплчекаут и где используется !)
2. http://i.prntscr.com/ioeprhNFSaKlCjp6KEGf2Q.pngнайти решение выделения активного языка на сейчас укр или русский - , нужно
сделать добавление класса «active» для изображения.
3. Переключениеязыков украинский и руский не корректно переводит (смотреть модуль скрипт)
4. ошибкакод товара у всех одинаковый http://prntscr.com/kig5em
5. Нетярлыков http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html (Хит
продаж,Новинка,Акция,Бесплатная доставка,Кол-во ограничено,В кредит,Супер
цена,Товар дня,Черная пятница (ПОле UPC))
6. Проблемакорзины шаг оформление
https://new.aparat.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout мобильная версия
не сделана по макету и нет кнопки купить оформить заказ! пропадает в моб версии
7. ПодписатьАЛЬТ подсказки к нопочкам http://prntscr.com/kigjky
8. Хитпродаж - если товара нет в наличии - кнопка нет в наличии
http://prntscr.com/kigl2q (Когда товара (нет в наличии) а на главной (хит
продаж есть кнопка купить есть) то в корзине такое http://prntscr.com/kih2x0 )
9. убратьв категории Показано с 1 по 15 из 30 (страниц: 2) текст
10. фильтри кнопки http://prntscr.com/kdg0bw должно быть http://prntscr.com/kdg0p9 при нажатии выезжаетhttp://prntscr.com/kdg0tf http://prntscr.com/kdg0z0 Добавил фильтр, сортировку
и заголовок. Похоже мобильную верстку программист не смотрел. Ссылки не работают, так как на сайтеиспользуется устаревшая версия jquery-1.7.1 а для работы скрипт бутстрапа нужно
минимум jquery-1.9
11. кнопкивсе http://prntscr.com/kdg13t - сделать не получилось, что-то ломается, нужно
спан с иконкой поместит в ссылку а не после нее
https://www.screencast.com/t/AIYD1oEmHn
12. сделайплз по умолчанию руский тут http://prntscr.com/keay9c и аж потом второй украинский
13. присмене языков пропадает это http://prntscr.com/keasza
14. http://i.prntscr.com/ioeprhNFSaKlCjp6KEGf2Q.pngнайти решение выделения активного языка на сейчас укр или русский - Сейчас не к
чему привязать выделение, нужно сделать добавление класса «active» для
изображения. Сделал язык полупрозрачным, и прописал стили для активного
изображения: https://www.screencast.com/t/B1bDTzEiSkRF
15. Добавитьзакладку для польователя (менеджер) вывести код http://prntscr.com/kih4r7
(название закладки "ДЛЯ АДМИНА")
16. МодульБыстрый заказ http://prntscr.com/kih5xb для пользвателя (менеджер) чтоб
работало и сюда http://prntscr.com/kih6oz
17. Высотаблока должна быть ровной https://prnt.sc/kdc5sb например карточка товараhttps://new.aparat.ua/1Garmin-Forerunner-935-Black-010-01746-00- отзывы выводим не более 2шт соотношение высоты блока отзывы не должен превышать нормуhttp://prntscr.com/kih7c6 вот так долженвыглядить каждый товара ( есть 2 кнопки - Еще и Смотреть все отзывы)
18. Мобверсия - Табы - по умолчанию открыватьзакрытые табы - описани - характеристики-доставка-фото и другие закрытые) по
нажатию я открываю их уже
а также анализ после исправления ошибок!
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