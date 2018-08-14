Нужна помощь хорошего программиста OpenCart 1.5.5

Есть недочеты работы программиста, нужна помощь по устранению, совместная работа, работа совместно. доступен с 11-17 ежедневно рабочие дни

Одно из важных

УМНЫЙ ПОИСК-- http://prntscr.com/k1zv2d

Модуль подписаться http://prntscr.com/kacyxf надо внедритьь с unisender я так понимаю через АПИ https://www.unisender.com/ru/support/integration/api/ главная задача собирать телефоны емейлы! есть личный кабинет

1. проверитьверстку корзина http://prntscr.com/ki59ti ( непонятно файл карт или симплчекаут и где используется !)

2. http://i.prntscr.com/ioeprhNFSaKlCjp6KEGf2Q.pngнайти решение выделения активного языка на сейчас укр или русский - , нужно

сделать добавление класса «active» для изображения.

3. Переключениеязыков украинский и руский не корректно переводит (смотреть модуль скрипт)

4. ошибкакод товара у всех одинаковый http://prntscr.com/kig5em

5. Нетярлыков http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html (Хит

продаж,Новинка,Акция,Бесплатная доставка,Кол-во ограничено,В кредит,Супер

цена,Товар дня,Черная пятница (ПОле UPC))

6. Проблемакорзины шаг оформление

https://new.aparat.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout мобильная версия

не сделана по макету и нет кнопки купить оформить заказ! пропадает в моб версии

7. ПодписатьАЛЬТ подсказки к нопочкам http://prntscr.com/kigjky

8. Хитпродаж - если товара нет в наличии - кнопка нет в наличии

http://prntscr.com/kigl2q (Когда товара (нет в наличии) а на главной (хит

продаж есть кнопка купить есть) то в корзине такое http://prntscr.com/kih2x0 )

9. убратьв категории Показано с 1 по 15 из 30 (страниц: 2) текст

10. фильтри кнопки http://prntscr.com/kdg0bw должно быть http://prntscr.com/kdg0p9 при нажатии выезжаетhttp://prntscr.com/kdg0tf http://prntscr.com/kdg0z0 Добавил фильтр, сортировку

и заголовок. Похоже мобильную верстку программист не смотрел. Ссылки не работают, так как на сайтеиспользуется устаревшая версия jquery-1.7.1 а для работы скрипт бутстрапа нужно

минимум jquery-1.9

11. кнопкивсе http://prntscr.com/kdg13t - сделать не получилось, что-то ломается, нужно

спан с иконкой поместит в ссылку а не после нее

https://www.screencast.com/t/AIYD1oEmHn

12. сделайплз по умолчанию руский тут http://prntscr.com/keay9c и аж потом второй украинский

13. присмене языков пропадает это http://prntscr.com/keasza

14. http://i.prntscr.com/ioeprhNFSaKlCjp6KEGf2Q.pngнайти решение выделения активного языка на сейчас укр или русский - Сейчас не к

чему привязать выделение, нужно сделать добавление класса «active» для

изображения. Сделал язык полупрозрачным, и прописал стили для активного

изображения: https://www.screencast.com/t/B1bDTzEiSkRF

15. Добавитьзакладку для польователя (менеджер) вывести код http://prntscr.com/kih4r7

(название закладки "ДЛЯ АДМИНА")

16. МодульБыстрый заказ http://prntscr.com/kih5xb для пользвателя (менеджер) чтоб

работало и сюда http://prntscr.com/kih6oz

17. Высотаблока должна быть ровной https://prnt.sc/kdc5sb например карточка товараhttps://new.aparat.ua/1Garmin-Forerunner-935-Black-010-01746-00- отзывы выводим не более 2шт соотношение высоты блока отзывы не должен превышать нормуhttp://prntscr.com/kih7c6 вот так долженвыглядить каждый товара ( есть 2 кнопки - Еще и Смотреть все отзывы)

18. Мобверсия - Табы - по умолчанию открыватьзакрытые табы - описани - характеристики-доставка-фото и другие закрытые) по

нажатию я открываю их уже

а также анализ после исправления ошибок!