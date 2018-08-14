Интеграция верстки на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Всем привет! Поэтапно, помодульно натянуть верстку на 1С битрикс. Работу нужно вести в гите. За каждый этап / инфоблок оплата, начинаем работать с очень простых инфоблоков, заканчивая сложными. 

Требования:

1) Хорошие навыки бэк-енд разработчика на 1С Битриксе

2) Во время работы над инфоблоком не пропадать. 

3) Тестировать свою работу

Оформление заявки:

1) Список проектов на 1С Битрикс

2) Цена за проекты, обоснование цены

3) Цена за час работы 

Верстку и ТЗ отправлю только исполнителю. 

Это работа не для студентов, школьников, стажеров. (Это нормальный проект)

7 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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