Интеграция верстки на 1С Битрикс

Всем привет! Поэтапно, помодульно натянуть верстку на 1С битрикс. Работу нужно вести в гите. За каждый этап / инфоблок оплата, начинаем работать с очень простых инфоблоков, заканчивая сложными.

Требования:

1) Хорошие навыки бэк-енд разработчика на 1С Битриксе

2) Во время работы над инфоблоком не пропадать.

3) Тестировать свою работу

Оформление заявки:

1) Список проектов на 1С Битрикс

2) Цена за проекты, обоснование цены

3) Цена за час работы

Верстку и ТЗ отправлю только исполнителю.

Это работа не для студентов, школьников, стажеров. (Это нормальный проект)