Доработка и поддержка сайта на 1c Bitrix Aspro

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Добрый день! Ищем программиста на проект

Доработка и поддержка сайта investtorgi.ru 

Доработка cms, настройка выгрузок товаров (например в crm), разработка личного кабинета, поддержка, верстка, мониторинг скорости, производительности и обеспечение безопасности сайта. 

Подробное ТЗ по запросу. 

Обязательные требования:

Опыт разработки сайтов на битриксе с 0 

Приветствуется опыт работы с недвижимостью 

Знание и понимание основных принципов сайтостроения, web программирования, ключевых направлений web дизайна. Знания в Seo приветствуются 

Возможность оперативно включиться в проект. 

Возможность оперативно отвечать - скайп, вотсап, моб., почта и т.д. 

7 лет назад
Helenfrrr
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров