Сайт на битрикс (www.nordspb.ru) 1) В футере есть форма - "Получить больше информации". В ней нужно отредактировать названия отраслей 2) Нужно упростить капчу на странице оформления заказа. Сейчас предлагается ...
Верстка и прикрутка лендинга к битрикс
Верстка и прикрутка лендинга к битрикс
ТЗ предоставлю, в основном все видно на макете.
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