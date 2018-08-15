Поставить на ModX Revo хороший редактор текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка104 просмотра

Добрый день.

Необходимо поставить на ModX Revo хороший, свежий и удобный редактор текста.

Стандартные кнопки + должны быть:

- кнопка выбора шрифта

- кнопка размера шрифта

- кнопка цвета

- кнопки увеличение/уменьшение отступов

Кроме TinyMCE, он не подходит.

MODX
7 лет назад
Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
2 дня
Задание было выполнено быстро и профессионально, спасибо.
Хорошее сотрудничество. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад