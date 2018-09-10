Добавить корзину и оформление заказа на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок181 просмотр

К сайту http://ckm-m.ru/ допилить корзину и оформление заказа

Изменениям подверглись:

1. Страница фитококтейли

2. Хедер

3. Добавилась страница с корзиной и оформлением заказа.

https://yadi.sk/d/vmnLm6W13a2a5F - макеты

Оплату не прикручиваем. Сайт на wordpress, от вас бюджет и срок.

WordPress
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$80
4 дня
Задача выполнена, спасибо.
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад