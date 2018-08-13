Создание карты магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Ищу программиста для создания страницы для сайта с картой и списком магазинов, поиску магазинов по городу. Примеры: https://www.detmir.ru/shops/ https://www.invitro.ru/offices/moscow/Подробности в личных сообщениях.

7 лет назад
ELSTROOM
Мария 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров