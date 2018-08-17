Доработка сайта на wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок127 просмотров

Мелкие правки в основном по внешнему виду, использовали купленную тему, потому некоторые моменты нужно поправить. Слайдер, Выравнивания, шрифты, кое где скрыть/добавить.. Организовать публикование материалов

WordPress
7 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Великолепный исполнитель. Рекомендую как надежного и ответственного профессионала. Грамотно и в оговоренные сроки выполнил все необходимые доработки.
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад