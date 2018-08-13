Адаптировать javascript код

$5
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Закрыт1 заявка114 просмотров

Адаптировать код, скрывающий пустые "табы", для использования его в Elementor builder (Wordpress). Можно взять этот код, или любой другой из открытых источников:  

$(".someclass").each(function(){  

var $txt=$(this).text();  

if($txt==""){  

$(this).closest('li').hide();  

}  

})

ElementorJavaScriptWordPress
7 лет назад
sergey1024
Сергей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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