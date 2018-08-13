Найти причину долгой загрузки сайта на Битриксе

Добрый всем день!

Есть сайт-каталог на 1С-Битрикс.

Очень долго грузит страницы.

Надо найти причину долгой загрузки страниц и по возможности их устранить.

Задачи будут делиться на несколько этапов.

Задача №1

Найти причину долгой загрузки станиц сайта.

Задача №2

Будет разбита на подзадачи по устранению причин долгой загрузки.

Прошу писать только специалистов кто очень хорошо знает Битрикс и опытом работы более 2 лет с этой системой.

Не надо тратить свое и мое время попусту.

Ссылка на сайт будет дана кандидату.