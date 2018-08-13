Дано: "каталог товаров-магазин" к которому прикручиваем функционал добавления тегов к товарам. 1) Бекенд (карточка товара) - присваиваем теги: 2) Фронтенд (карточка товара) - выводит товары по данным тегам. Подробности в ...
Найти причину долгой загрузки сайта на Битриксе
Добрый всем день!
Есть сайт-каталог на 1С-Битрикс.
Очень долго грузит страницы.
Надо найти причину долгой загрузки страниц и по возможности их устранить.
Задачи будут делиться на несколько этапов.
Задача №1
Найти причину долгой загрузки станиц сайта.
Задача №2
Будет разбита на подзадачи по устранению причин долгой загрузки.
Прошу писать только специалистов кто очень хорошо знает Битрикс и опытом работы более 2 лет с этой системой.
Не надо тратить свое и мое время попусту.
Ссылка на сайт будет дана кандидату.
Выбранный исполнитель
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