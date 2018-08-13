Найти причину долгой загрузки сайта на Битриксе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка159 просмотров

Добрый всем день!

Есть сайт-каталог на 1С-Битрикс.

Очень долго грузит страницы.

Надо найти причину долгой загрузки страниц и по возможности их устранить.

Задачи будут делиться на несколько этапов.

Задача №1

Найти причину долгой загрузки станиц сайта.

Задача №2

Будет разбита на подзадачи по устранению причин долгой загрузки.

Прошу писать только специалистов кто очень хорошо знает Битрикс и опытом работы более 2 лет с этой системой.

Не надо тратить свое и мое время попусту. 

Ссылка на сайт будет дана кандидату.

7 лет назад
klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный специалист. Очень быстро выполняет поставленные задачи. Приятно работать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Отличный заказчик! Оплата в срок, Четкое ТЗ.

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wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад