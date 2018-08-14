Написать функционал присвоения “тегов” к “каталогу товаров”

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки111 просмотров

Дано: "каталог товаров-магазин" к которому прикручиваем функционал добавления тегов к товарам.

1) Бекенд (карточка товара) - присваиваем теги:

2) Фронтенд (карточка товара) - выводит товары по данным тегам.

Подробности в ТЗ после выбора исполнителя.

Оставляйте скайп на связи.

7 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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