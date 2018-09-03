Внести правки в самописный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт42 заявки504 просмотра

Необходимо внести правки в самописный сайт (php/sql). Подробности кандидатам.

PHPSQL
7 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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