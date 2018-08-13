Доработки CMS Проекта Bitrix

Техническое задание тут https://goo.gl/SBBoFS

от вас сроки и бюджет и процесс работы и ссылочки на работы ваши

Работа по схеме:

выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата

(если есть сомнения – см. мои отзывы (+688 отзывов), я дорожу репутацией)

https://www.weblancer.net/users/Able2Know/reviews/

https://www.fl.ru/users/Able2Know/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

Требования по коммуникации

1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время

2. Отвечать на вопросы в течении 8 часов максимум

3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.

4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.

5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый де оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.

6. Вся переписка проходит в Skype или через email viber or whatsapp telegram.