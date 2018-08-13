Нужен дев с знанием Python 3 Задачи : - ревью текущего кода (созвон и разбор) - дописать некоторую логику - нужно дополнительно покрыть тестами Чат бот на питоне, ...
Доработки CMS Проекта Bitrix
Техническое задание тут https://goo.gl/SBBoFS
от вас сроки и бюджет и процесс работы и ссылочки на работы ваши
Работа по схеме:
выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата
(если есть сомнения – см. мои отзывы (+688 отзывов), я дорожу репутацией)
https://www.weblancer.net/users/Able2Know/reviews/
https://www.fl.ru/users/Able2Know/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head
Требования по коммуникации
1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время
2. Отвечать на вопросы в течении 8 часов максимум
3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.
4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.
5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый де оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.
6. Вся переписка проходит в Skype или через email viber or whatsapp telegram.
Заявки фрилансеров
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