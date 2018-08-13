Интерактивная карта (JS) на основе готового SVG

Исходные данные:

cхема помещения (одноэтажный большой торговый центр) в svg с прорисовкой всех магазинов и их названий

Задание:

Сделать интерактивную карту (браузер Chrome) для тачскрина 18.5 дюймов (1080*1920 - портретное ориентирование) со следующими задачами

1. Карта долдна позвонлять менять масштаб как кнопками +-, так и свайпом

2. Необходимо ометить все магазины на svg уникальными id (строковыми, например, some_store_1, просто чтобы из этого названия было понятно, что это за магазин)

3. Разработать поиск маршрута от начальной точки до требуемого магазина. И подсвечивание этого маршрута

4. Сделать поле ввода для поиска по id (нужно будет только для тестирования)

5. "Корридоры прохода" можно изначально заложить на карте в каком-то "невидимом" виде

6. Предустмотреть изменение координат начальной точки (она врядли, но всё-таки может поменяться)

Алгоритм работы примерно следущий:

1. Ввод в текстовое поле id

2. Если найден такой магазин, то поиск и показ маршрута.

3. Маршрут желательно показать максимально приближённым.