Написать скрипт парсинга для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок208 просмотров

Добрый день.

Требуется написать парсер для переноса товаров с сайта http://holod-magazin.ru/ на сайт сделанный на joomla.

Переносить товары (цена, картинка, описание, характеристики и вкладки ).

Интересует именно скрипт, который можно будет потом руками запускать или по cron для обновления товаров и цен.

Цена и срок выполнения?

Joomla
7 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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