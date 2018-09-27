Сайт на телефоне открывается не по ширине. Надо починить.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки169 просмотров

rosbesedka.ru 

Если открываешь с айфона, то сайт не влазит в экран (показывается часть, и надо двигать)

Нужно сделать так чтобы сайт был по ширине окна телефона просто

Адаптивную верстку не надо.

Мобильную версию тоже не надо.

Напишите мне просто что нужно изменить, правки внесу сам.

7 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Все здорово!
Сотрудничество прошло отлично

Заявки фрилансеров

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Мини сайт с PUSH оповещениями!

    Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle  и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка JavaScript кликера.

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести правки в конфигурацию VPS

    1) Проверить куда уходит трафик. 2) Необходимо добавить необходимые расширения для правильной работы WordPress. 3) Установить Comodo сертификат. 4) Настроить FTP доступ для IDE редактора. 5) Настроить поддомен. И ...

    CentOSNginxWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах

    Здравствуйте! Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах, конструктор тут https://yandex.ru/map-constructor/ Нужно подключить все пункты службы доставки Почты России Вот сайты - http://po-chta.ru/ http://naitiko.ru/companies/pochta_rossii/saint_petersburg ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки каталога API и фильтра на Js

    $50

    1. подключить debounce3. добавить кнопку в фильтр - Сбросить фильтр (сбросить все выбранные критерии списка)﻿﻿4. если ни один из критерив не соотвествует данным, вывести сообщение на странице о том, что Под такие фильтры не попал ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка каталога API

    $80

    Необходимо для каталога получаемого по api сделать следующую задачу:  1. сделать возможность подгрузки списка каталога по принципу ленты вк

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вывести доп меню - битрикс

    $5

    Сейчас есть левое меню, выводится через компонент меню. Нужно при наведении на пункт меню выводить доп меню.  http://service.bmkmed.ru как тут http://service.bmkmed.ru/uslugi.php  (тут просто html ) раздел лицензии 300 ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон на Битрикс

    Есть шаблон: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/nextype.mmarket/ Система управления - 1С-Битрикс «Старт».  Задачи:  1 Установка и привязка шаблона к системе управления  2 Приведение структуры сайта к требованиям заказчика  3 Наполнение сайта информационными материалами ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад