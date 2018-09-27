Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...
Сайт на телефоне открывается не по ширине. Надо починить.
Если открываешь с айфона, то сайт не влазит в экран (показывается часть, и надо двигать)
Нужно сделать так чтобы сайт был по ширине окна телефона просто
Адаптивную верстку не надо.
Мобильную версию тоже не надо.
Напишите мне просто что нужно изменить, правки внесу сам.
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