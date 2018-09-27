Сайт на телефоне открывается не по ширине. Надо починить.

rosbesedka.ru

Если открываешь с айфона, то сайт не влазит в экран (показывается часть, и надо двигать)

Нужно сделать так чтобы сайт был по ширине окна телефона просто

Адаптивную верстку не надо.

Мобильную версию тоже не надо.

Напишите мне просто что нужно изменить, правки внесу сам.