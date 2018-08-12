Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав ...
Мини сайт с PUSH оповещениями!
Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!
Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях.
По визуальной части элементарный цсс с минимумом графики (только иконки)
Что должно быть:
1) Пользователь пришел на сайт прошел авторизацию через facebook или Google, дополнительно одноразово мы у него спросили никнейм и номер телефона.
2) Сайт проверил подписан ли он на получение оповещений и автоматически предложил это сделать с визуальным примером как это сделать В случае если подписка есть показываем сообщение об этом
3) На главной станице отображаем общее число подписчиков.
4) У всего этого добра есть один админ который может отправлять пушь уведомления ( Не обязательно делать для этого отдельный интерфейс можно через сам OneSignal)
Прошу писать приблизительные цены и сразу скайп для связи голосом, фрилансеров без отзывов и опыта прошу не беспокоить
Заявки фрилансеров
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