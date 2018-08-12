Мини сайт с PUSH оповещениями!

Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!

Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях.

По визуальной части элементарный цсс с минимумом графики (только иконки)

Что должно быть:

1) Пользователь пришел на сайт прошел авторизацию через facebook или Google, дополнительно одноразово мы у него спросили никнейм и номер телефона.

2) Сайт проверил подписан ли он на получение оповещений и автоматически предложил это сделать с визуальным примером как это сделать В случае если подписка есть показываем сообщение об этом

3) На главной станице отображаем общее число подписчиков.

4) У всего этого добра есть один админ который может отправлять пушь уведомления ( Не обязательно делать для этого отдельный интерфейс можно через сам OneSignal)

Прошу писать приблизительные цены и сразу скайп для связи голосом, фрилансеров без отзывов и опыта прошу не беспокоить