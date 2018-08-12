Настроить сайт.

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно настроить и при необходимости доработать сайт http://www.morozovichi.ru/

7 лет назад
Eddik
Сиков 
53 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
7 дней
От работы с Эдуардом остались только положительные эмоции. Оказывал помощь при переносе сайта на новый хостинг. На протяжение всей работы исключительно культурное общение и оплата без задержек за выполненную работу.

Заявки фрилансеров

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад