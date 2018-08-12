1. Необходимо написать модуль-парсер для CMS DLE (желательно чтобы все работало без правок в движке). 2. Парсер должен парсить видео, title заголовки, discription и т.д. с определенного сайта, видео для встраивания на данном сайте ...
Настроить сайт.
Нужно настроить и при необходимости доработать сайт http://www.morozovichi.ru/.
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