Настроить отправку формы

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Завершен5 заявок204 просмотра

Нужно делать отправку формы + сделать связанны список в форме (выибраешь город, а в следующем списке меняются значение), Все значения можно будет взять с сайта донора.

7 лет назад
ultrbi4
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад
$7
1 день
Евгений отличный специалист, минимум вопросов, четкое понимание логики работы. Это редкий случай, когда можно довериться исполнителю на сто процентов.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад