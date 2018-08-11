Нежен расширенный сниппет рубрик WordPress для Google

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Закрытнет заявок103 просмотра

Добрый день

Нужна помощь с микроразметкой рубрик WordPress сайта для отображения их рейтинга в поиске Google.

Пример, чтобы было понятно  http://joxi.ru/krDOZkdUE1oq9A

Использовали плагин wp postratings, вывели его в шаблоне записей и в шаблоне категорий. 

Вот сервис для проверки разметки  https://search.google.com/structured-data/testing-tool от гугла. 

При проверке записи, рейтинг отображается корректно в сервисе, а при проверке категории, не отображается. Нужна помощь! 

При этом визуально вроде как работает и там и там. 

Пишите в комментариях ориентировочную стоимость.

Предполагаю, что данный плагин не выводит микроразметку именно для категорий, но задача нуждается в реализации, категории нужно разметить, рейтинг нужно показывать)

WordPress
7 лет назад
Tihiu_Den
Денис 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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