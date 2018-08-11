Нежен расширенный сниппет рубрик WordPress для Google

Добрый день

Нужна помощь с микроразметкой рубрик WordPress сайта для отображения их рейтинга в поиске Google.

Пример, чтобы было понятно http://joxi.ru/krDOZkdUE1oq9A

Использовали плагин wp postratings, вывели его в шаблоне записей и в шаблоне категорий.

Вот сервис для проверки разметки https://search.google.com/structured-data/testing-tool от гугла.

При проверке записи, рейтинг отображается корректно в сервисе, а при проверке категории, не отображается. Нужна помощь!

При этом визуально вроде как работает и там и там.

Пишите в комментариях ориентировочную стоимость.

Предполагаю, что данный плагин не выводит микроразметку именно для категорий, но задача нуждается в реализации, категории нужно разметить, рейтинг нужно показывать)