Необходимо создать виртуальные поддомены с названием российских городов (список городов предоставим). При заходе на страницу: moskva.domen.ru должен в шаблоне отображаться название города на русском, т.е. Москва. (Достаточно в БД хранить соответствие русского ...
Нежен расширенный сниппет рубрик WordPress для Google
Добрый день
Нужна помощь с микроразметкой рубрик WordPress сайта для отображения их рейтинга в поиске Google.
Пример, чтобы было понятно http://joxi.ru/krDOZkdUE1oq9A
Использовали плагин wp postratings, вывели его в шаблоне записей и в шаблоне категорий.
Вот сервис для проверки разметки https://search.google.com/structured-data/testing-tool от гугла.
При проверке записи, рейтинг отображается корректно в сервисе, а при проверке категории, не отображается. Нужна помощь!
При этом визуально вроде как работает и там и там.
Пишите в комментариях ориентировочную стоимость.
Предполагаю, что данный плагин не выводит микроразметку именно для категорий, но задача нуждается в реализации, категории нужно разметить, рейтинг нужно показывать)
Заявки фрилансеров
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