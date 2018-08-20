Интегрировать UTM метки из Cookies в письмо с Онлайн-теста (WordPress)

Есть сайт на вордпрес. Установлен плагин онлай-теста Wp-Pro-Quiz, после прохождения теста на почту приходит письмо с результатами теста. Задача: Нужно сделать так чтобы письма приходили с ютм метками.

В некоторые формы нам уже реализовали этот функционал, в онлайн тест не хватило опыта.

Нужно настроить то же самое в онлайн тест.

См. во вложении пример