Интегрировать UTM метки из Cookies в письмо с Онлайн-теста (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

Есть сайт на вордпрес. Установлен плагин онлай-теста Wp-Pro-Quiz, после прохождения теста на почту приходит письмо с результатами теста. Задача: Нужно сделать так чтобы письма приходили с ютм метками.

В некоторые формы нам уже реализовали этот функционал, в онлайн тест не хватило опыта.

Нужно настроить то же самое в онлайн тест.

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WordPress
7 лет назад
DjumaI
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
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Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад