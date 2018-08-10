Доработать интернет-магазин на prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки434 просмотра

Нужно доработать интернет-магазин на prestashop.

Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.

PrestaShop
6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров