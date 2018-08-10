Доработка сайта

Имеется две страницы с меню, состоящим из кастомных элементов list-item. В меню немного "поплыла" верстка, и её необходимо починить, поправив CSS в HTML-файле. Если вы считаете необходимым поправить HTML, пожалуйста, делайте это внутри элементов list-item. ...