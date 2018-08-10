Доработка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок162 просмотра

Добрый день. Требуется разработчик с хорошими знаниями в области PHP javascript и wordpress.

Задача стоит в доработке сайта, внесение дополнительных функций. Все подробности вышлю.

JavaScriptPHPWordPress
7 лет назад
AndreiR
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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