Настроить и привязать инфоблок

Есть сайт https://pizza-sababa.ru

Сделан на 1C-Bitrix, нужно настроить инфоблок (например блок: МЕГА ПЕППЕРОНИ) что бы люди могли выбрать размер пиццы, кол-во + тесто пиццы. (соответственно, что бы мы сами добавляли пиццу: картинку, описание, цену, размер)

И привязать его к обратной связи (нажал кнопку заказать, пришло сообщение на почту).

В popup (модальном окне) должна быть форма: Имя, номер телефона, адрес, Добавить ингридиенты, комментарий

Что входит в форму добавить ингридиенты: chekbox (ставить галочки) - форма не изменая, то есть у всех одинаковая