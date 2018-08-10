Доброго! PS: 502 ошибка на WL в пятницу в 11 утра :) Бодро трудимся господа:) Итак суть: На бирже регулярно проходят конкурсы, где нужен обьем/количество (считаются как купленные так и ...
Настроить и привязать инфоблок
Есть сайт https://pizza-sababa.ru
Сделан на 1C-Bitrix, нужно настроить инфоблок (например блок: МЕГА ПЕППЕРОНИ) что бы люди могли выбрать размер пиццы, кол-во + тесто пиццы. (соответственно, что бы мы сами добавляли пиццу: картинку, описание, цену, размер)
И привязать его к обратной связи (нажал кнопку заказать, пришло сообщение на почту).
В popup (модальном окне) должна быть форма: Имя, номер телефона, адрес, Добавить ингридиенты, комментарий
Что входит в форму добавить ингридиенты: chekbox (ставить галочки) - форма не изменая, то есть у всех одинаковая
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