Настроить и привязать инфоблок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

Есть сайт https://pizza-sababa.ru 

Сделан на 1C-Bitrix, нужно настроить инфоблок (например блок: МЕГА ПЕППЕРОНИ) что бы люди могли выбрать размер пиццы, кол-во + тесто пиццы. (соответственно, что бы мы сами добавляли пиццу: картинку, описание, цену, размер) 

И привязать его к обратной связи (нажал кнопку заказать, пришло сообщение на почту). 

В popup (модальном окне) должна быть форма: Имя, номер телефона, адрес, Добавить ингридиенты, комментарий 

Что входит в форму добавить ингридиенты: chekbox (ставить галочки) - форма не изменая, то есть у всех одинаковая 

7 лет назад
guest_15338954342959
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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