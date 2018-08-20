Правки битрикс (сборка)

1. КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА (teplo.owebs.ru)

Необходимо сделать оформление заказа не после регистрации, а вместе с регистрацией, сейчас необходимо сначала зарегистрироваться: http://prntscr.com/kgy7ro

а надо сделать как на этом сайте https://mirsantekhniki.ru/checkout/:

вот так http://prntscr.com/kgy85o

ну и ошибки при оформлении не должно быть

2. корзина - пересчет для группы товаров ( сайт iparketa.ru )

итак, берем паркетную доску. http://www.iparketa.ru/catalog/96/3130/ м2 стоит 4 121 р/м2 , а в упаковке 2,77 м2

добавляем в корзину. после попадания должно быть следующее:

пример: нам нужно 10м2 , это значит, что 10/2.77 = 3,61 упаковок. всегда округляем в большую сторону. Получаем 4 упаковки. Значит 4 умножаем на 2.77 = 11,08 м2. будет после пересчета. А в деньгах = 11,08 * 4212 = 45 660 рублей

вообщем формула имеет вид: общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену.

эту формулу надо применить для :



Ламинат

Паркетная доска

Массивная доска

Виниловое покрытие

Мармолеум

Инженерная доска

Модульный паркет

Пороги

Пробковое покрытие

Фанера

и свериться или дописать формулы по остальным соответственно:

3.3. Полиэтилен и подложка QS рулонная Basic 3 мм (кратно 1 кв.м): м2 умножить на цену

3.4. Рулонная подложка (кратно 1 рулону): общий метраж разделить на метраж рулона, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж рулона и умножить на цену

3.5. Листовая подложка(кратно 1 уп): общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену

3.6. Плинтус/профиль: шт умножить на цену

3. кэш ( сайт tomilinotest.ru)

когда в квартиры заходишь не под админом выпадает "элемент не найден". Это происходит не сразу, надо 5-6 раз подряд зайти на страницу. Проблема решается очисткой кэша через инструмент автокэширования ( полная очистка ). Но постоянно нажимать приходится.

Бюджет 3500 рублей