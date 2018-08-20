Правки битрикс (сборка)

$54
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Завершен1 заявка178 просмотров

1. КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  (teplo.owebs.ru)

Необходимо сделать оформление заказа не после регистрации, а вместе с регистрацией, сейчас необходимо сначала зарегистрироваться: http://prntscr.com/kgy7ro

а надо сделать как на этом сайте  https://mirsantekhniki.ru/checkout/:    

вот так http://prntscr.com/kgy85o

ну и ошибки при оформлении не должно быть

2. корзина - пересчет для группы товаров ( сайт iparketa.ru )

итак, берем паркетную доску. http://www.iparketa.ru/catalog/96/3130/   м2 стоит 4 121 р/м2  , а в упаковке 2,77 м2

добавляем в корзину.  после попадания должно быть следующее:

пример: нам нужно 10м2  , это значит, что 10/2.77 = 3,61 упаковок. всегда округляем в большую сторону. Получаем 4 упаковки. Значит 4 умножаем на 2.77 = 11,08 м2. будет после пересчета. А в деньгах = 11,08 * 4212 = 45 660 рублей

вообщем формула имеет вид:  общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену.

эту формулу надо применить для : 

  • Ламинат
  • Паркетная доска
  • Массивная доска
  • Виниловое покрытие
  • Мармолеум
  • Инженерная доска
  • Модульный паркет
  • Пороги
  • Пробковое покрытие
  • Фанера
и свериться или дописать формулы по остальным соответственно:

3.3.  Полиэтилен и подложка QS рулонная Basic 3 мм (кратно 1 кв.м): м2 умножить на цену

3.4.  Рулонная подложка (кратно 1 рулону): общий метраж разделить на метраж рулона, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж рулона и умножить на цену

3.5.  Листовая подложка(кратно 1 уп): общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену

3.6.  Плинтус/профиль: шт умножить на цену

3. кэш  ( сайт tomilinotest.ru)

когда в квартиры заходишь не под админом выпадает "элемент не найден". Это происходит не сразу, надо 5-6 раз подряд зайти на страницу. Проблема решается очисткой кэша через инструмент автокэширования ( полная очистка ). Но постоянно нажимать приходится. 

Бюджет 3500 рублей

7 лет назад
snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$54
4 дня
Как всегда всё замечательно. Никаких нареканий. Предлагаются варианты решения и интегрируется всё на отлично
Очередное удачное сотрудничество. Вопросы решаются очень быстро и при необходимости ищутся альтернативные решения задач.

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paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад