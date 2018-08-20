Приветствую, нужно доработать сайт на джумла, тз прикладываю
Правки битрикс (сборка)
1. КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА (teplo.owebs.ru)
Необходимо сделать оформление заказа не после регистрации, а вместе с регистрацией, сейчас необходимо сначала зарегистрироваться: http://prntscr.com/kgy7ro
а надо сделать как на этом сайте https://mirsantekhniki.ru/checkout/:
вот так http://prntscr.com/kgy85o
ну и ошибки при оформлении не должно быть
2. корзина - пересчет для группы товаров ( сайт iparketa.ru )
итак, берем паркетную доску. http://www.iparketa.ru/catalog/96/3130/ м2 стоит 4 121 р/м2 , а в упаковке 2,77 м2
добавляем в корзину. после попадания должно быть следующее:
пример: нам нужно 10м2 , это значит, что 10/2.77 = 3,61 упаковок. всегда округляем в большую сторону. Получаем 4 упаковки. Значит 4 умножаем на 2.77 = 11,08 м2. будет после пересчета. А в деньгах = 11,08 * 4212 = 45 660 рублей
вообщем формула имеет вид: общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену.
эту формулу надо применить для :
- Ламинат
- Паркетная доска
- Массивная доска
- Виниловое покрытие
- Мармолеум
- Инженерная доска
- Модульный паркет
- Пороги
- Пробковое покрытие
- Фанера
3.3. Полиэтилен и подложка QS рулонная Basic 3 мм (кратно 1 кв.м): м2 умножить на цену
3.4. Рулонная подложка (кратно 1 рулону): общий метраж разделить на метраж рулона, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж рулона и умножить на цену
3.5. Листовая подложка(кратно 1 уп): общий метраж разделить на метраж упаковки, полученное значение округлить до целого (в большую сторону). Полученный результат умножить на метраж упаковки и умножить на цену
3.6. Плинтус/профиль: шт умножить на цену
3. кэш ( сайт tomilinotest.ru)
когда в квартиры заходишь не под админом выпадает "элемент не найден". Это происходит не сразу, надо 5-6 раз подряд зайти на страницу. Проблема решается очисткой кэша через инструмент автокэширования ( полная очистка ). Но постоянно нажимать приходится.
Бюджет 3500 рублей
Выбранный исполнитель
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