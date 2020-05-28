paradox1131

Максим paradox1131

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и доработка проектов на CMS 1C-Битрикс

Занимаюсь веб программированием более 4 лет. Работаю как с чистым кодом, так и с CMS: 1C-Bitrix, ModX, WordPress, Opencart. 

Оплата проектов по договорённости, возможна как и предоплата, так и постоплата.

На связи 24/7.

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Отзывы заказчиков

isuslov
Иван 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$755
9 баллов
3 года назад
Программирование интернет-магазина на 1С-Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$222
10 баллов
5 лет назад
Программирование сайта на 1С-Битрикс
Git
Отличный исполнитель, все было сделано точно в срок и в соответствии со всеми договоренностями
Задача поставлена чётко, все вопросы сразу разобрали. Быстрая приёмка, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$115
10 баллов
5 лет назад
Внести правки в битрикс
Максим все сделал на отлично, второй раз сотрудничаем доволен.
Всё окей
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$62
10 баллов
5 лет назад
Сделать дополнительный поддомен на Bitrix
Всё отлично, спасибо!
Всё прошло гладко, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$56
10 баллов
5 лет назад
1с Битрикс Малый бизнес доработки
Максим сделал быстро, качественно. Спасибо за хорошую работу.
Задача поставлена максимально чётко. Все вопросы решались моментально. Быстрая проверка, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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