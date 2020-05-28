Разработка и доработка проектов на CMS 1C-Битрикс

Занимаюсь веб программированием более 4 лет. Работаю как с чистым кодом, так и с CMS: 1C-Bitrix, ModX, WordPress, Opencart.

Оплата проектов по договорённости, возможна как и предоплата, так и постоплата.

На связи 24/7.