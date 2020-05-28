Разработка и доработка проектов на CMS 1C-Битрикс
Занимаюсь веб программированием более 4 лет. Работаю как с чистым кодом, так и с CMS: 1C-Bitrix, ModX, WordPress, Opencart.
Оплата проектов по договорённости, возможна как и предоплата, так и постоплата.
На связи 24/7.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$755
9 баллов
3 года назад
1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$222
10 баллов
5 лет назад
1СGit
Отличный исполнитель, все было сделано точно в срок и в соответствии со всеми договоренностями
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко, все вопросы сразу разобрали. Быстрая приёмка, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
$115
10 баллов
5 лет назад
Максим все сделал на отлично, второй раз сотрудничаем доволен.
Ответный отзыв
Всё окей
$62
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Всё прошло гладко, рекомендую к сотрудничеству.
$56
10 баллов
5 лет назад
1С
Максим сделал быстро, качественно. Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Задача поставлена максимально чётко. Все вопросы решались моментально. Быстрая проверка, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!