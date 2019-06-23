Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки157 просмотров

Курсовая работа по дисциплине «Математическое обеспечение финансовых решений» срок 27 июня 

Тема: Математическая модель по показателям оптимального баланса

Структура кр в методичке во вложении

Предлагайте цену в заявке

6 лет назад
paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров